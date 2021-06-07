Елизавета Нугуманова объяснила, почему фигуристки завершают карьеру до 19 лет

18-летняя россиянка Елизавета Нугуманова ответила на вопрос о том, как долго длится карьера фигуристок, и рассказала, почему спортсменки рано перестают выступать.

«Карьера фигуристки вообще длится лет до 19. Девочки все очень рано уходят, потому что взрослеют, тяжело кататься. Но я ещё держусь.

Фигурным катанием заниматься очень дорого, потому что коньки стоят очень дорого. Но я уже вхожу в состав сборной России, в состав сборной Санкт-Петербурга, и мой инвентарь полностью оплачивает Академия фигурного катания. То есть мне это выходит бесплатно», – сказала Нугуманова в интервью YouTube-каналу «Удалой».

Нугуманова — бронзовый призёр Warsaw Cup, серебряный и бронзовый призёр этапов Гран-при среди юниоров, мастер спорта России. Она была заявлена в качестве запасной на чемпионат мира по фигурному катанию 2021 года в Стокгольме.