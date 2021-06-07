Анна Семенович опубликовала видео её выступления на Skate America в танцах на льду

Актриса, певица и телеведущая Анна Семенович, ранее занимавшаяся фигурным катанием, опубликовала архивное видео её выступления в танцах на льду на Skate America.
«Как давно это было, но я помню каждую эмоцию, каждый шаг! На четвёртой минуте программы начинается кислородное голодание, у тебя немеют руки и ноги, в голове гудит, но надо терпеть. Терпеть секунд 30-40 — и потом откроется второе дыхание. Это самый сложный момент в программе, эти секунды так долго тянутся. Но после любых трудностей наступает приятный момент, и вот ты уже в конечной позе, дышишь, как после марафона, и слышишь аплодисменты. Если кому-то сейчас сложно, знайте — обязательно настанет момент, когда вам станет легко и хорошо! Всем удачи и хорошей недели», — написала Семенович.
Права на видео принадлежат USFSA. Видео можно посмотреть в «инстаграме» Анны Семенович.
Анна Семенович в паре с Владимиром Фёдоровым дважды выигрывала турнир Finlandia Trophy: в 1996 и 1997 годах. Кроме того, в 1992 году она в паре с Денисом Самохиным заняла восьмое место на чемпионате мира среди юниоров. Также она становилась призёром чемпионата России и таких турниров, как NHK Trophy и Skate America. Анна завершила карьеру после травмы мениска и последовавшей операции.
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