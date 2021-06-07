«Папа всё на места расставит». Хореограф Железняков отреагировал на комментарий о Трусовой

Хореограф Алексей Железняков, сотрудничающий с заслуженным тренером России по фигурному катанию Этери Тутберидзе, отреагировал на комментарий подписчицы по поводу Александры Трусовой. Железняков ранее жёстко раскритиковал шоу, устроенное в Москве на ежегодной премии телеканала «Муз ТВ».
Подписчица в комментарии к посту Алексея написала: «Ой, только бы Сашенька Трусова не угодила в шоу-бизнес такой… Только не она. У нас на неё большие ставки».
Хореограф ответил: «Ну что вы, там папа всё на места расставит. Да и Саша не с теми понятиями, детей спорта, слава богу, это не касается».
Трусова — бронзовый призёр чемпионата мира (2021), бронзовый призёр чемпионата Европы (2020), бронзовый призёр финала Гран-при (2019), серебряный призёр (2019) и двукратный бронзовый призёр чемпионата России (2020 и 2021). Вторая в истории двукратная чемпионка мира среди юниоров (2018, 2019), победитель (2017) и серебряный призёр (2018) финалов юниорского Гран-при.
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