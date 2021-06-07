Анна Щербакова показала красивые подарки от болельщиков. Фото

Чемпионка мира 2021 года в женском одиночном катании Анна Щербакова опубликовала в «сториз» своего «инстаграма» новые фотографии. Спортсменка похвасталась красивыми подарками от поклонников.

Щербаковой, в частности, подарили рисунок с её изображением, чехол со стразами для телефона и пазл с её фотографией, на которой она держит медаль.

Фото: https://www.instagram.com/anna__shcherbakova_/?hl=ru

Фото: https://www.instagram.com/anna__shcherbakova_/?hl=ru

Фото: https://www.instagram.com/anna__shcherbakova_/?hl=ru

Ранее Анна Щербакова вошла в состав сборной России по фигурному катанию на олимпийский сезон 2021/2022. Зимняя Олимпиада пройдёт в Пекине (Китай) с 4 по 20 февраля.

В сезоне-2020/2021 Анна Щербакова не потерпела ни одного поражения на официальных соревнованиях. Спортсменка одержала победу на первом и третьем этапах Кубка России, победила на чемпионате России, на Кубке Первого канала в составе команды Алины Загитовой, выиграла чемпионат мира и командный чемпионат мира в составе сборной России.