Ягудин — об Авербухе: у Илюши стагнация небольшая. Ничего, мы этот маховик запустим вновь

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин в своём «инстаграме» опубликовал видео, на котором он общается с призёром Олимпиады, хореографом Ильёй Авербухом. Ягудин примет участие в новом ледовом спектакле Авербуха «Анна Каренина».

На видео Авербух признаётся: «Илюша разучился ставить». Ягудин ему возразил: «У Илюши стагнация небольшая. Ну ничего, мы этот маховик запустим вновь, мы разгоним тебя, Илья. Отец ты наш, молодожён». После этих слов Авербух засмеялся.

«Долгожданная встреча «Может всё» & «Поставит всем всё»», — подписал видео Ягудин.

Ягудин — олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы, двукратный победитель финалов Гран-при, многократный призёр чемпионатов России.

Авербух в паре с Ириной Лобачёвой — серебряный призёр Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити, чемпион мира 2002 года, чемпион Европы 2003 года, победитель финала Гран-при 2003 года, чемпион России (1997, 2000—2002).