Ягудина спросили, кого он сыграет в ледовом спектакле «Анна Каренина». Алексей пошутил
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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин пошутил по поводу своей роли в новом ледовом спектакле Ильи Авербуха «Анна Каренина».
Подписчица в комментарии к посту Ягудина в «Инстаграме» спросила: «Алексей, Вы Левин или Вронский?» Ягудин ответил: «Я поезд».
Ягудин — олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы, двукратный победитель финалов Гран-при, многократный призёр чемпионатов России.
Авербух в паре с Ириной Лобачёвой — серебряный призёр Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити, чемпион мира 2002 года, чемпион Европы 2003 года, победитель финала Гран-при 2003 года, чемпион России (1997, 2000–2002).
Ранее участники спектакля «Анна Каренина» примерили костюмы, в которых им предстоит выступать.
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