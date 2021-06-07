Ягудина спросили, кого он сыграет в ледовом спектакле «Анна Каренина». Алексей пошутил

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин пошутил по поводу своей роли в новом ледовом спектакле Ильи Авербуха «Анна Каренина».

Подписчица в комментарии к посту Ягудина в «Инстаграме» спросила: «Алексей, Вы Левин или Вронский?» Ягудин ответил: «Я поезд».

Ягудин — олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы, двукратный победитель финалов Гран-при, многократный призёр чемпионатов России.



Авербух в паре с Ириной Лобачёвой — серебряный призёр Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити, чемпион мира 2002 года, чемпион Европы 2003 года, победитель финала Гран-при 2003 года, чемпион России (1997, 2000–2002).

Ранее участники спектакля «Анна Каренина» примерили костюмы, в которых им предстоит выступать.