Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Ягудина спросили, кого он сыграет в ледовом спектакле «Анна Каренина». Алексей пошутил

Ягудина спросили, кого он сыграет в ледовом спектакле «Анна Каренина». Алексей пошутил
Антон Шебика
Комментарии

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин пошутил по поводу своей роли в новом ледовом спектакле Ильи Авербуха «Анна Каренина».

Подписчица в комментарии к посту Ягудина в «Инстаграме» спросила: «Алексей, Вы Левин или Вронский?» Ягудин ответил: «Я поезд».

Ягудин — олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы, двукратный победитель финалов Гран-при, многократный призёр чемпионатов России.

Авербух в паре с Ириной Лобачёвой — серебряный призёр Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити, чемпион мира 2002 года, чемпион Европы 2003 года, победитель финала Гран-при 2003 года, чемпион России (1997, 2000–2002).

Ранее участники спектакля «Анна Каренина» примерили костюмы, в которых им предстоит выступать.

Новость по теме
Ягудин — об Авербухе: у Илюши стагнация небольшая. Ничего, мы этот маховик запустим вновь
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021