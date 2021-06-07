Ирина Слуцкая рассказала о подарке для дочери за хорошую учёбу

Двукратный призёр Олимпийских игр, бывшая российская фигуристка Ирина Слуцкая рассказала, как поощрила дочь Варвару за хорошую учёбу.

«Варюха старалась и наконец получила то, что хотела! На днях мы подарили Варе планшет, для которого она очень много работала. Конечно, не в прямом смысле. Объясню. Вообще мы не покупаем дорогущую брендовую одежду, не гонимся за последними моделями телефонов. Если дети приходят со словами: «А вот у Пети/Саши/Маши новый телефон, я тоже хочу», — то садимся и обсуждаем.



Узнаём, для чего нужна последняя модель телефона. Просто покрасоваться? Объясняем, что не нужно покупать такую дорогую вещь для этого. Есть ли там какой-то новый функционал? Нет, наши телефоны ничем не отличаются. Значит, это просто хотелки. Но когда я понимаю, что ребенок очень сильно хочет какую-то дорогую вещь, то предлагаю ему «заработать» на неё. Вот как с Вариным планшетом. В этом году я поставила перед ней несколько задач: закончить год на 5 и 4, продолжать тренироваться на льду и заниматься английским языком. Это было очень сложно, но Варюха справилась! Так что заслуженно всё получила», — написала Слуцкая в своём «инстаграме».

Фото: «Инстаграм» Ирины Слуцкой