Тамара Москвина: программы кому-то уже поставлены, кому-то делаем

Российский тренер по фигурному катанию Тамара Москвина прокомментировала процесс подготовки её группы к грядущему олимпийскому сезону. С 1 июня группа тренера находится на сборе в Сочи.
«Отпуск у всех закончился, сейчас мы находимся в режиме ежедневной работы, погода в Сочи способствует – дожди, спасались либо на катке, либо в зале.
Программы кому-то уже поставлены, кому-то делаем. У Саши (Бойковой. — Прим. „Чемпионата“) и Димы (Козловского. — Прим. „Чемпионата“) программы готовы, но пока, считаю, рано их раскрывать. У Насти (Мишиной. — Прим. „Чемпионата“) и Саши (Галлямова. — Прим. „Чемпионата“) они в процессе подготовки. Настрой у всех хороший», — приводит слова Москвиной ТАСС.
Бойкова и Козловский — действующие чемпионы Европы. Мишина и Галлямов — действующие чемпионы мира.
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