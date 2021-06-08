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Оксана Баюл — хореографу Железнякову: гомофоб! Про Тутберидзе и милдронат молчок

Оксана Баюл — хореографу Железнякову: гомофоб! Про Тутберидзе и милдронат молчок
Антон Шебика
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Олимпийская чемпионка 1994 года в женском одиночном катании Оксана Баюл отреагировала на пост Алексея Железнякова, хореографа группы Этери Тутберидзе. Железняков жёстко раскритиковал шоу, устроенное в Москве на ежегодной премии телеканала «Муз ТВ».

«Железняков опять пиарится за чужой счёт. Гомофоб! Не нравится — не смотри „Муз ТВ“, выключи ТВ. Почему люди должны скрывать? Я уже молчу о его импровизации на тему поломанных кукол, которые оживают по ночам. Это нормально, железная логика. Про Тутберидзе и милдронат молчок», — написала Баюл в своём «инстаграме».

Баюл также является чемпионкой мира (1993), двукратным призёром чемпионатов Европы (1993, 1994), двукратной чемпионкой Украины (1993, 1994), заслуженным мастером спорта Украины.

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