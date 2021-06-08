Евгений Плющенко и его 8-летний сын Саша приехали на тренировку на мотоциклах. Видео

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опубликовал на своей странице в «Инстаграме» свежее видео. В видео показано, как Плющенко и его восьмилетний сын Саша приехали на тренировку на мотоциклах.
«Приехали на тренировку на таком транспорте», — подписал он видео.
Посмотреть видео можно в «инстаграме» Евгения Плющенко.
Вот что написали подписчики в комментариях:
«Сашенька, да ты ещё и гонщик! Класс!»
«Молодец! Всему учит своего малыша!»
«Ух ты. Круто. Я б тоже прокатилась».
«Вы такие молодцы позитивные».
«Вау-у-у! Продуктивных тренировок вам».
Евгений Плющенко — двукратный олимпийский чемпион (2006 года в одиночном катании, 2014 года в командных соревнованиях), двукратный серебряный призёр Олимпийских игр (2002 и 2010 годов), трёхкратный чемпион мира (2001, 2003, 2004), семикратный чемпион Европы (2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2010, 2012), четырёхкратный победитель финалов мировой серии Гран-при по фигурному катанию (1999/2000, 2000/2001, 2002/2003, 2004/2005), чемпион мира среди юниоров (1997) и десятикратный чемпион России.
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