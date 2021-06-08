Ирина Слуцкая: если женщина любит своё дело, почему она должна сидеть дома?

Двукратный призёр Олимпийских игр, бывшая российская фигуристка Ирина Слуцкая прокомментировала точку зрения о том, что женщины не могут занимать серьёзные должности.

«Недавно наткнулась на убеждение о том, что женщины не созданы для каких-то серьёзных должностей. Была в шоке. Поговорим об этом? Я за свободное государство, за свободные возможности! Мне кажется, если человек профессионал — без разницы, женщина это или мужчина.



Как показывает практика, женщины прекрасно руководят огромными компаниями и даже государствами. Могут заниматься делами, которые раньше всегда считались мужскими. Например, водить машину или управлять целым автомобильным салоном.



Так если женщина любит своё дело и у неё получается, то почему она должна сидеть дома? Правда, здесь важно не переборщить. Женщина не должна забывать, что она прежде всего женщина. Мы можем руководить, быть сильными и независимыми, но всё это вне дома. А дома мы — хозяйки, любящие жёны, заботливые мамы», — написала Слуцкая.

Пост доступен в «инстаграме» Ирины Слуцкой.