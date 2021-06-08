Ирина Слуцкая: я стригусь по лунному календарю

Двукратный призёр Олимпийских игр, бывшая российская фигуристка Ирина Слуцкая рассказала о своей необычной привычке.

«Знаете, никогда не верила в гороскопы, ретроградные Меркурии, затмения и так далее. Но стригусь почему-то по лунному календарю. Однажды вошло в привычку, и всё! Теперь опасаюсь идти к парикмахеру в «неблагоприятные дни». Как же я жила раньше, когда никто не знал о лунном календаре? Без понятия. Среди вас есть те, кто тоже поправляет причёску только в «правильные дни лунного календаря»? И как, чувствуете разницу?» — обратилась Слуцкая к подписчикам.

Пост доступен в «инстаграме» Ирины Слуцкой.

Слуцкая — серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года, бронзовый призёр Олимпийских игр 2006 года, двукратная чемпионка мира (2002, 2005), первая в истории одиночница — семикратная чемпионка Европы (1996, 1997, 2000, 2001, 2003, 2005, 2006), четырёхкратная победительница финалов серии Гран-при (1999–2000, 2000–2001, 2001–2002, 2004–2005). О завершении карьеры Ирина объявила в ноябре 2006 года.