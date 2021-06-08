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Алина Загитова выступит на ледовом шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила»

Алина Загитова выступит на ледовом шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила»
Яна Метлёва
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Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова примет участие в мюзикле на льду «Руслан и Людмила», продюсером которого является олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка. Шоу пройдёт в Сочи в период с 1 июля по 30 сентября, сообщается на официальном сайте Navka Show.

В мюзикле по поэме Александра Пушкина Загитова исполнит роль Людмилы в юном возрасте. Артистами шоу также стали сама Татьяна Навка (Людмила), пятикратный чемпион США Пётр Чернышов (Руслан) и призёр чемпионатов мира литовская фигуристка Маргарита Дробязко (Наина).

Музыкальную часть мероприятия возьмут на себя Филипп Киркоров, Ани Лорак и Александр Панайотов.

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