Бывший словенский фигурист арестован в США

Бывший словенский фигурист Лука Класинц был арестован в США по обвинению в мошенничестве, которое связано с восстановлением малого бизнеса, пострадавшего от пандемии COVID-19.
Экс-спортсмена арестовали в понедельник, 7 июня. Теперь его ждёт судебное заседание.
Прокурор Манхэттена Одри Штраусс заявила, что Класинц использовал фальшивые документы с целью получить более $ 1 млн для своей компании по организации крупных мероприятий в сфере развлечений на льду.
«В то время, когда малый бизнес США борется с издержками, возникшими из-за пандемии COVID-19, Класинц планировал мошенническим путем получить лёгкие деньги. Его действия были пресечены. Теперь он будет привлечён к ответственности за свою якобы наглую ложь», — приводит слова прокурора ESPN US.
Класинц занял 26-е место на зимних Олимпийских играх 1992 года в Альбервиле.
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