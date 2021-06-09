«Я против только одного». Хореограф Этери Тутберидзе ответил на обвинения в гомофобии

Хореограф Алексей Железняков, сотрудничающий с заслуженным тренером России по фигурному катанию Этери Тутберидзе, отреагировал на обвинения в гомофобии после его поста о премии телеканала «Муз ТВ».

«Я тут выложил пост по поводу премии «Муз ТВ». Не думал, конечно, что это вызовет такой резонанс. Все СМИ растиражировали этот пост. Мне посыпалась куча комментариев, в том числе и в личку. Кто-то меня обвинил в гомофобии. Мне прямо стало смешно. Ребятки, я работал в шоу-бизнесе долгое время, и, ещё раз повторюсь, у меня тогда было много знакомых и друзей нетрадиционной ориентации, и сейчас я продолжаю общаться с такими людьми. И совершенно к ним спокойное и нейтральное отношение. Мы дружим, общаемся. Это интересные, талантливые люди. Против этого сообщества я не имею ничего.

Я против только одного. Я против того, чтобы это всё пропагандировалось. Ну почему я, натурал, не бегаю и не кричу во всю ивановскую: вот посмотрите, я — натурал! Мои права ущемляют. Этих людей на самом деле никто не ущемляет. Мы вправе любить кого хотим, как хотим, где хотим. Когда мы взрослые люди, мы вправе выбирать сами. Но зачем это всё выливать в уши нашей молодёжи? Когда их умы и характеры окрепнут, они сами решат, кого любить и с кем им жить.



Ни о какой гомофобии речи быть не может С этими людьми я дружу и уважаю их выбор. Мы с ними общаемся, всё прекрасно. Но не надо пропаганды, пусть живёт каждый, как хочет», — сказал Железняков на видео, опубликованном в его «инстаграме».