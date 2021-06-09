Оксана Баюл: Владимир Зеленский, да уж. Шашлычок от президента!

Олимпийская чемпионка 1994 года в женском одиночном катании Оксана Баюл опубликовала фото, на котором президент Украины Владимир Зеленский отдыхает вместе с журналистом Дмитрием Гордоном, и обратилась с сообщением к главе государства.
«Владимир Зеленский, да уж. Гордон — красава. Ты у него поинтересуйся, сколько раз он мне звонил и надоедал со своим днём рождения, когда я была на Украине в 2010 году. Друг не помог мне в судебных разбирательствах, когда я начала суд с Украиной, а я звонила, просила о помощи и тебя тоже. Мечты журналиста сбываются. Шашлычок от президента!» — написала Баюл в своём «инстаграме».
Фото: «Инстаграм» Оксаны Баюл
Баюл также является чемпионкой мира (1993), двукратным призёром чемпионатов Европы (1993, 1994), двукратной чемпионкой Украины (1993, 1994), заслуженным мастером спорта Украины.
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