Волосожар и Траньков после выписки из роддома прокомментировали рождение сына

Двукратные олимпийские чемпионы по фигурному катанию Татьяна Волосожар и Максим Траньков поделились эмоциями после выписки спортсменки из роддома. 27 мая Волосожар родила второго ребёнка, мальчика назвали Теодором.

«Волнения точно было меньше. Я знала, как и что будет, так что ехала в «Лапино» (клинический госпиталь с родильным отделением. — Прим. «Чемпионата») с лёгким сердцем. В общем, всё по плану и произошло. Как шутит Максим, «родили на опыте», — приводит слова Волосожар Teleprogramma.pro.

«Честно говоря, заранее я не очень волновался. Всё-таки мы уже это проходили. Это в первый раз было тревожно и непонятно. Теперь же поволновался в сам день родов, но тут как не переживать. Какой малыш будет, как я возьму его на руки, как он посмотрит на меня впервые и как я посмотрю на сына… В первый раз я точно больше волновался — и во время беременности Тани, и во время родов, а сейчас настолько было спокойно, что время даже как-то быстрее пролетело», — добавил Траньков.