Волосожар оценила поступок Транькова, подарившего ей дорогой автомобиль на день рождения

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар прокомментировала то, что её муж Максим Траньков, также двукратный чемпион ОИ, подарил ей дорогой автомобиль на день рождения. 22 мая спортсменке исполнилось 35 лет.

«Мы давно привыкли обсуждать подарки, чтобы дарить действительно нужное. А тут так совпало, что мне 35 и скоро в роддом. Так что Макс загорелся идеей большого подарка.

Он знает, что я буквально живу в автомобиле, так что такой подарок для нашей увеличившейся семьи более чем актуален. Сюрприз, которому я была очень рада, удался.

Кстати, моя жизнь за рулём началась тоже с подарка Максима на свадьбу. Мне приятно, что он понимает мою любовь к автомобилям, как мне нравится водить, что я успокаиваюсь за рулём, провожу это время наедине с собой. Мне кажется, что подарки должны быть именно такими — приятными и полезными, и я рада, что Максим понимает это», — цитирует Волосожар Teleprogramma.pro.

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Фото: «инстаграм» Татьяны Волосожар