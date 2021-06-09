Татьяна Волосожар рассказала, сколько кг набирала во время 1-й и 2-й беременностей

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар рассказала, сколько килограммов набирала во время беременностей.

27 мая Волосожар родила второго ребёнка, мальчика назвали Теодором. Также у неё есть четырёхлетняя дочь Анжелика, отец детей — Максим Траньков, также двукратный чемпион ОИ.

«Во время беременности Анжеликой я набрала 11 кг, а сейчас — 18. Старалась держать себя в форме, но, видимо, у мальчиков и девочек разные запросы. Худеть я, конечно, буду, но естественным путём и в своём темпе. Хочу как можно скорее начать тренироваться, чтобы вернуться в свою физическую форму.

После первых родов я ходила в бассейн при «Лапино», а потом вместе с Анжеликой — на грудничковое плавание. С сыном хочется повторить этот же путь. Понимаю, что уже не в олимпийской форме, так что придётся тщательно наблюдать за тем, что и сколько я ем. Я против жёстких диет, просто стараюсь делать питание здоровым и сбалансированным. Надеюсь, мои 48 кг скоро ко мне вернутся», — приводит слова Волосожар Teleprogramma.pro.