Татьяна Волосожар рассказала, сколько кг набирала во время 1-й и 2-й беременностей

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар рассказала, сколько килограммов набирала во время беременностей.
27 мая Волосожар родила второго ребёнка, мальчика назвали Теодором. Также у неё есть четырёхлетняя дочь Анжелика, отец детей — Максим Траньков, также двукратный чемпион ОИ.
«Во время беременности Анжеликой я набрала 11 кг, а сейчас — 18. Старалась держать себя в форме, но, видимо, у мальчиков и девочек разные запросы. Худеть я, конечно, буду, но естественным путём и в своём темпе. Хочу как можно скорее начать тренироваться, чтобы вернуться в свою физическую форму.
После первых родов я ходила в бассейн при «Лапино», а потом вместе с Анжеликой — на грудничковое плавание. С сыном хочется повторить этот же путь. Понимаю, что уже не в олимпийской форме, так что придётся тщательно наблюдать за тем, что и сколько я ем. Я против жёстких диет, просто стараюсь делать питание здоровым и сбалансированным. Надеюсь, мои 48 кг скоро ко мне вернутся», — приводит слова Волосожар Teleprogramma.pro.
- 9 июня 2021
-
12:15
-
12:02
-
11:47
-
11:19
-
11:11
-
11:05
-
11:00
-
10:51
-
10:42
-
08:32
-
08:20
-
08:14
-
08:08
-
00:32
- 8 июня 2021
-
18:08
-
17:36
-
15:31
-
14:00
-
12:33
-
11:15
-
09:45
-
09:22
-
08:57
-
08:43
- 7 июня 2021
-
21:52
-
19:08
-
15:59
-
15:13
-
15:07
-
14:27
-
14:11
-
13:49
-
12:57
-
12:28
-
11:30