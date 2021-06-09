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Алексей Ягудин охарактеризовал Татьяну Тарасову как тренера

Алексей Ягудин охарактеризовал Татьяну Тарасову как тренера
Александр Насонов
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Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин рассказал, какими тренерскими качествами обладает Татьяна Тарасова. Ягудин выступал под руководством Тарасовой, заслуженного тренера СССР по фигурному катанию.

«Нельзя сказать, что Татьяна Анатольевна Тарасова — мягкий тренер. Она требовательный и хорошо знающий своё дело человек.

Надо различать понятия «жёсткость» и «жестокость». Татьяна Анатольевна была жёстким тренером в своих требованиях, постановке определённых задач», — приводит слова Ягудина «Московский комсомолец».

Алексей Ягудин — олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира (1998, 1999, 2000 и 2002 годы), трёхкратный чемпион Европы (1998, 1999, 2002 годы), двукратный победитель финалов Гран-при по фигурному катанию.

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