Алексей Ягудин охарактеризовал Татьяну Тарасову как тренера

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин рассказал, какими тренерскими качествами обладает Татьяна Тарасова. Ягудин выступал под руководством Тарасовой, заслуженного тренера СССР по фигурному катанию.
«Нельзя сказать, что Татьяна Анатольевна Тарасова — мягкий тренер. Она требовательный и хорошо знающий своё дело человек.
Надо различать понятия «жёсткость» и «жестокость». Татьяна Анатольевна была жёстким тренером в своих требованиях, постановке определённых задач», — приводит слова Ягудина «Московский комсомолец».
Алексей Ягудин — олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира (1998, 1999, 2000 и 2002 годы), трёхкратный чемпион Европы (1998, 1999, 2002 годы), двукратный победитель финалов Гран-при по фигурному катанию.
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