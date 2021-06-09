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Алексей Ягудин рассказал, чем русские спортсмены отличаются от иностранцев

Алексей Ягудин рассказал, чем русские спортсмены отличаются от иностранцев
Александр Насонов
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Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин рассказал, чем, по его мнению, русские спортсмены отличаются от представителей зарубежных стран.

«Мы, русские, романтики и этим отличаемся от спортсменов других стран, у которых всё выверено по секундам. Мы другие, креативные. Но, к сожалению, креатив не помогает в спорте, поэтому жёсткий подход нам необходим для того, чтобы были дисциплина и отдача», — приводит слова Ягудина издание «Московский комсомолец».

Алексей Ягудин — олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира (1998, 1999, 2000 и 2002 годы), трёхкратный чемпион Европы (1998, 1999, 2002 годы), двукратный победитель финалов Гран-при по фигурному катанию.

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