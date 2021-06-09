Евгений Плющенко сыграл в футбол с учениками. Видео

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко продемонстрировал навыки футболиста, сыграв с воспитанниками своей академии.
«Вот это футбол. Разминка после прыжковой разминки. Тренеры Евгений Плющенко, Дмитрий Михайлов, Сергей Алексеев и ученики», — гласит подпись в "инстаграме" академии фигурного катания.
Пост доступен в «инстаграме» академии Евгения Плющенко
Евгений Плющенко — двукратный олимпийский чемпион (2006 года в одиночном катании, 2014 года в командных соревнованиях), двукратный серебряный призёр Олимпийских игр (2002 и 2010 годов), трёхкратный чемпион мира (2001, 2003, 2004), семикратный чемпион Европы (2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2010, 2012), четырёхкратный победитель финалов мировой серии Гран-при по фигурному катанию (1999/2000, 2000/2001, 2002/2003, 2004/2005), чемпион мира среди юниоров (1997) и десятикратный чемпион России.
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