Возвращение Трусовой от Плющенко к Тутберидзе официально утвердили

Федерация фигурного катания на коньках Москвы официально утвердила переход бронзового призёра чемпионата Европы Александры Трусовой из академии «Ангелы Плющенко» в отделение «Хрустальный» школы «Самбо-70», к Этери Тутберидзе. Об этом рассказал вице-президент организации, серебряный призёр Олимпийских игр 1998 года в танцах на льду Олег Овсянников.
Напомним, Трусова перешла от Тутберидзе к Евгению Плющенко в межсезонье-2020, после сезона-2020/2021 спортсменка вернулась к прежнему тренеру.
«Трусова написала заявление, договор с Плющенко закончился, её перевели в «Самбо-70», в «Хрустальный», — приводит слова Овсянникова ТАСС.
Он добавил, что в отношении Алёны Косторной такой процедуры не потребовалось.
«Она числилась за «Хрустальным», её не переводили», — сказал Овсянников.
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