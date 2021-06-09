Олимпийская чемпионка Столбова помогает готовиться к Играм группе Москвиной и Минчука

Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию Ксения Столбова готовит фигуристов группы Тамары Москвиной и Артура Минчука.
«Ксения с нами на сборе, помогает готовиться нашим спортсменам, делится олимпийским опытом. Николай Морозов ставит нам программы — одной паре уже поставил», — цитирует ТАСС Москвину.
Ранее Тамара Москвина сообщила, что программы фигуристов Александры Бойковой и Дмитрия Козловского для Олимпиады уже готовы, программы Анастасии Мишиной и Александра Галлямова на данный момент ставятся.
Напомним, Ксения Столбова выступала в парном фигурном катании вместе с Фёдором Климовым. Она становилась олимпийской чемпионкой, серебряным призёром Олимпийских игр, трёхкратной чемпионкой России, серебряным призёром чемпионата мира и Европы.
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