Олимпийская чемпионка Столбова помогает готовиться к Играм группе Москвиной и Минчука

Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию Ксения Столбова готовит фигуристов группы Тамары Москвиной и Артура Минчука.

«Ксения с нами на сборе, помогает готовиться нашим спортсменам, делится олимпийским опытом. Николай Морозов ставит нам программы — одной паре уже поставил», — цитирует ТАСС Москвину.

Ранее Тамара Москвина сообщила, что программы фигуристов Александры Бойковой и Дмитрия Козловского для Олимпиады уже готовы, программы Анастасии Мишиной и Александра Галлямова на данный момент ставятся.

Напомним, Ксения Столбова выступала в парном фигурном катании вместе с Фёдором Климовым. Она становилась олимпийской чемпионкой, серебряным призёром Олимпийских игр, трёхкратной чемпионкой России, серебряным призёром чемпионата мира и Европы.