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Алексей Ягудин ответил, чего не хватает российским одиночникам для успеха

Алексей Ягудин ответил, чего не хватает российским одиночникам для успеха
Лидия Шейко
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Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин ответил на вопросы подписчиков в своём "инстаграме".

— Будете ли комментировать турниры в следующем сезоне? — Да, собираемся. И верим, что к нам с Александром Гришиным присоединится Татьяна Тарасова.

— Что нужно сделать, чтобы наши спортсмены больше не выступали под нейтральным флагом? – Немного подождать. И сделать выводы.

— Кто нравится больше: Медведева или Загитова? — Тотьмянина Т.И.

— Чего не хватает нашим одиночникам: выносливости или стрессоустойчивости? — Количества четверных, в остальном всё шикарно.

— Что для вас фигурное катание? — Это страсть и свобода. Ну и лишний доллар, выигранный в споре на прыжок.

— Как вы относитесь к Этери Тутберидзе? — С восхищением и глубочайшим уважением. И это отношение не как к тренеру, а как к человеку, к личности, прежде всего.

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