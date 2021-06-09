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Дмитрий Алиев рассказал, возможна ли дружба между соперниками

Дмитрий Алиев рассказал, возможна ли дружба между соперниками
Лидия Шейко
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Российский фигурист Дмитрий Алиев рассказал о дружбе между соперниками в мире фигурного катания. Недавно Дмитрий отдыхал в Дубае вместе с другими спортсменами – Марком Кондратюком и Александром Самариным.

«То, что мы соперники на льду, не отменяет нашей дружбы вне льда. Дружба — ценное для меня понятие. И надо быть реалистом, понимать, что рано или поздно спорт отойдёт на второй план, до 50 лет я же не смогу кататься, но смогу сохранить личные и профессиональные отношения с ребятами. А это очень тонкий и важный момент», — приводит слова Алиева официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.

Дмитрий Алиев является чемпионом Европы 2020, серебряным призёром чемпионата Европы 2018.

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