Алексей Ягудин ответил на вопрос о романе с Викторией Дайнеко
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Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин в своём «инстаграме» ответил на вопрос о том, был ли у него роман с певицей Викторией Дайнеко.
Один из подписчиков спросил: «У вас был роман с Дайнеко?» Ягудин ответил: «Да, был. Но только ледовый под названием „Ледниковый период“».
Ягудин ранее снялся в клипе Дайнеко.
41-летний Алексей Ягудин — олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира (1998, 1999, 2000 и 2002 годы), трёхкратный чемпион Европы (1998, 1999, 2002 годы), двукратный победитель финалов Гран-при, двукратный чемпион мира среди профессионалов и чемпион мира среди юниоров. Алексей объявил о завершении карьеры в 2003 году. Он был введён в Зал славы фигурного катания в Колорадо-Спрингс.
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