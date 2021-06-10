Баюл — о сообщении украинского министра: некрасиво обзывать чемпионку ОИ падшим идолом

Олимпийская чемпионка 1994 года в женском одиночном катании Оксана Баюл опубликовала скриншот поста министра юстиции Украины Дениса Малюськи о ней. В сообщении Малюська, говоря о Баюл, написал «падение идолов detected». Оксана также прикрепила пост о том, чтобы против самого министра было возбуждено уголовное дело.

«Слуга народа. Некрасиво обзывать первую и пока последнюю олимпийскую чемпионку Украины в фигурном катании на коньках падшим идолом. Мои ангелы-хранители меня оберегают.

Коррупция не горюй. Он же знал, что никто Украину не судил на 50 миллионов в судах, это не так работает. P.S. Надо напомнить, если забыли, Оксана Баюл — первая и до сих пор единственная олимпийская чемпионка Украины в зимних видах спорта", — написала Баюл в своём «инстаграме».