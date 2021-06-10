Татьяна Тарасова — Андрею Букину: мой любимый и дорогой! Здоровья тебе и близким!

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поздравила с днём рождения своего ученика Андрея Букина, который выступал в паре с Натальей Бестемьяновой. Сегодня, 10 июня, Букину исполняется 64 года.

«Андрюша, мой любимый и дорогой! С днём рождения! Здоровья тебе и близким! Всего-всего наилучшего! Ивану Букину успехов и побед! Всегда рядом. ТАТ», — написала Тарасова.

Пост доступен в «инстаграме» Татьяны Тарасовой.

Пара Бестемьянова/Букин — олимпийские чемпионы 1988 года, четырёхкратные чемпионы мира, пятикратные чемпионы Европы, трёхкратные чемпионы СССР.



В 1967 году Тарасова начала заниматься тренерской работой и постановкой программ. Среди её учеников в разные годы были: Ирина Роднина, Александр Зайцев, Ирина Моисеева, Андрей Миненков, Алексей Ягудин, Илья Кулик, Денис Тен, Наталья Бестемьянова, Марина Климова, Ирина Романова, Игорь Ярошенко, Саша Коэн, Алиса Дрей, Джонни Вейр, Сидзука Аракава, Оксана Грищук, Барбара Фузар-Поли, Андрей Букин, Евгений Платов, Сергей Пономаренко, Мао Асада, Эван Лайсачек, Ирина Николаева.