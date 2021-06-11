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Оксана Баюл: зачем на Алину Загитову надели корону Татьяны Навки?

Оксана Баюл: зачем на Алину Загитову надели корону Татьяны Навки?
Антон Шебика
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Олимпийская чемпионка 1994 года в женском одиночном катании Оксана Баюл отреагировала на фотографии с подготовки к ледовому шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила». Участие в проекте примет олимпийская чемпионка Алина Загитова.

«Что это за подделка такая интересная? Что в шоу Навки Петренко будет выступать, я поняла отлично, а кто Людмила, пока не разобралась. Зачем на Алину надели корону Татьяны Навки? Достоинство надо нести своей короны, а не чужой», — написала Баюл.

Пост доступен в «инстаграме» Оксаны Баюл

Ранее стало известно, что Загитова исполнит роль Людмилы.

Баюл также является чемпионкой мира (1993), двукратным призёром чемпионатов Европы (1993, 1994), двукратной чемпионкой Украины (1993, 1994), заслуженным мастером спорта Украины.

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