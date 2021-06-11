Оксана Баюл: когда я поинтересовалась о своей пенсии на Украине, меня подальше послали

Олимпийская чемпионка 1994 года в женском одиночном катании Оксана Баюл сообщила, что ей отказали в пенсии на Украине.
«Многоуважаемые министры Украины по спорту… Когда я поинтересовалась о своей пенсии, меня подальше послали. Объяснили тем, что я не живу на Украине. А где мне жить, если прописка в паспорте есть, что квартиру выдали в Одессе, а квартиры нет? Куда Змиевская (бывший тренер Оксаны Баюл. — Прим. «Чемпионата») её дела, так мы уже все знаем. То есть я — нет, а министр юстиции — да. Слуга народа!» — написала Баюл в своём «инстаграме».
Оксана также поделилась мнением об украинской прессе.
«Зеленский высказался, что она честная, пишет только правду. Что-то я этого не заметила. Министр ерунду написал, все переписали. А Оксане в Америку позвонить и поинтересоваться — нет? Мозги не работают или как? Технологии и скорость не имеют никакого значения, когда попадаешь в стадо баранов», — заявила Баюл.
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