Плющенко: меня никто не переубедит в том, что именно Трусова выиграла чемпионат России

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко выразил уверенность в том, что Александра Трусова была достойна золота на чемпионате России — 2021. Победительницей соревнований, которые прошли в Челябинске, стала Анна Щербакова. Серебро завоевала Камила Валиева, бронзу — Александра Трусова.
«Саша Трусова хорошо каталась на чемпионате России и в короткой, и в произвольной программе. Причём каталась с травмой, но собралась, настроилась… Меня никто не переубедит в том, что именно Саша выиграла чемпионат России. Не только морально, в борьбе с собой, но и с точки зрения оценок. Но у судей оказалось своё видение», — сказал Плющенко в интервью Forbes Russia.
На этой неделе стало известно, что Федерация фигурного катания на коньках Москвы официально утвердила переход Трусовой из академии «Ангелы Плющенко» в отделение «Хрустальный» школы «Самбо-70» к Этери Тутберидзе.
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