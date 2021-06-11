Плющенко: вы не представляете, сколько детей с травмированной психикой к нам приходят

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал, какие методы применяет в работе с детьми.

«Строгий ли я тренер? Представьте себе, совершенно не строгий. Меня как фигуриста с первых же моих шагов по льду, ещё в Волгограде, растили с большой теплотой и любовью. Мой первый тренер, Татьяна Николаевна Скала, если я падал, ушибался, уставал, брала меня на руки и каталась со мной, крепко прижимая к себе. И она, и позднее Михаил Маковеев, мой детский тренер, обязательно играли с нами.

Нельзя заставлять ребёнка, нельзя без конца третировать его: «Ты должен, ты обязан». Вы не представляете, сколько детей приходят к нам уже задавленными, с травмированной психикой. Их приходится восстанавливать, сначала возвращая блеск в глазах, азарт, страсть, желание кататься — оно ведь чахнет от бесконечных требований, словно растение без воды. Поэтому на моих тренировках всегда весело, обязательно присутствуют и игра, и шутка», — цитирует Плющенко Forbes Russia.