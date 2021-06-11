Евгений Плющенко: Мишин продолжает меня по привычке поучать

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал о работе с тренером Алексеем Мишиным.

«Он сразу предупредил: всё, что он говорит, нужно выполнять беспрекословно, поскольку учеников у него много, и если я не буду стараться, тренер не увидит перспективы в нашей работе, нам придётся расстаться. В тот момент у Алексея Николаевича было достаточно высококлассных фигуристов: и первый в истории нашей страны олимпийский чемпион Алексей Урманов, и Олег Татауров, вошедший в пятёрку на Олимпийских играх, и Алексей Ягудин, вскоре ставший чемпионом мира, а затем олимпийским чемпионом. Я прекрасно понимал, сколько нужно работать, чтобы внимание доставалось и мне, пока ещё ничего особого не представлявшему мальчику. У Алексея Николаевича всё было очень серьёзно, но мы тренировались охотно, с радостью, а каждую тренировку он начинал с того, что рассказывал нам что-то интересное и забавное. Истории неизменно заканчивались взрывов всеобщего хохота, и в таком замечательном настроении мы приступали с делу.



Даже пройдя через четыре Олимпиады, чемпионаты Европы, мира, я не думаю, что знаю о фигурном катании всё. Хотя и получил бесценный опыт. И мне приятно, что когда мы сейчас встречаемся с Алексеем Николаевичем, он не только продолжает меня по привычке поучать и что-то объяснять, но и с интересом меня расспрашивает о моём мнении по тому или иному профессиональному вопросу», — цитирует Плющенко Forbes Russia.