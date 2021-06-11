Стало известно имя нового партнёра 37-летней Алёны Савченко

Новым партнёром 37-летней олимпийской чемпионки Алёны Савченко будет американский фигурист Томми-Джо Найман, сообщает Spiegel. Пара уже приступила к тренировкам в городе Монумент (США).

Алёна, являющаяся уроженкой Украины, завоевала золото Игр-2018, выступая в составе команды Германии. 30 апреля Алёна объявила о завершении карьеры. Сегодня, 11 июня, стало известно, что Савченко приняла решение возобновить выступления и перейти в сборную США.

Помимо золота Игр-2018 на счету Савченко две бронзы Олимпиады-2014 в Сочи: в парном катании и в командных соревнованиях. Также она шестикратная чемпионка мира, четырёхкратная чемпионка Европы. До 2014 года её партнёром был Робин Шолковы, после — Бруно Массо.

21-летний Найман ранее выступал с Сарой Фэн. Они заняли пятое место на юниорском чемпионате мира 2019 года.