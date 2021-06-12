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Американский фигурист Джейсон Браун сделал каминг-аут

Американский фигурист Джейсон Браун сделал каминг-аут
Георгий Сосно
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Американский фигурист Джейсон Браун на странице в «Инстаграме» рассказал о своей ориентации.

«Я вырос в окружении красивых, творческих, сильных, гордых, успешных и поддерживающих ЛГБТК+ людей. Будь то члены семьи, тренеры, фигуристы, учителя, друзья или другие люди, с которыми мне посчастливилось пересечься. Разнообразие людей, которых я встречал на своём пути, показало мне, что каждый человек индивидуален. Нет одинакового опыта или личности, просто люди находят свою идентичность, свой голос и владеют своей правдой.

Я всегда находил красоту в том, чтобы принимать любовь во всех её проявлениях. Я никогда не сомневался в своей сексуальности и даже не задумывался о ней, потому что это не имело значения. Я такой, какой я есть, и мне повезло, что меня окружали люди, которые заставляли меня чувствовать, что этого вполне достаточно.

Я понимаю, что многие сталкиваются с другой реальностью. История не всегда была доброй, а борьба за равенство и принятие продолжается. Нет сомнений в том, что моя жизнь улучшилась благодаря людям вокруг меня, у которых хватило смелости встать и поделиться с миром частичкой того, кем они являются. И за это я говорю спасибо.

Я верю, что любовь всегда побеждает и каждая история уникальна. Моя история разворачивается сейчас. Я гей, и эта история ещё только пишется», — написал Браун.

Пост доступен в «инстаграме» Джейсона Брауна

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