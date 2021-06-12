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Российская фигуристка Скопцова: на Евро-2020 отдельно буду болеть за украинца Зинченко

Российская фигуристка Скопцова: на Евро-2020 отдельно буду болеть за украинца Зинченко
Яна Метлёва
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Российская фигуристка Анастасия Скопцова, выступающая в танцах на льду в паре с Кириллом Алёшиным, поделилась ожиданиями от стартовавшего чемпионата Европы по футболу.

«У меня впервые за всё время какие-то завышенные ожидания от сборной России на крупном турнире. Мне кажется, что у наших парней действительно есть хорошие шансы достойно выступить. Собралась прекрасная сборная. Ребята молодые и перспективные. За многими из них я наблюдаю в клубах.

Именно поэтому я ставлю на то, что Россия дойдёт до полуфинала! Может быть, это слишком позитивно, но я вижу наших парней в матче 1/2 финала. Желаю им удачи. Футбол — игра ошибок. Их допускают все. Может быть всякое, поэтому просто пусть фортуна будет на стороне команды Черчесова.

Желаю успеха всем нашим ребятам. Могут выстрелить парни из европейских лиг — Алексей Миранчук, Саша Головин. Алексей поиграл в Италии год, Саша — два во Франции. Это совсем другой уровень по сравнению с РПЛ. Надо понимать, против каких команд они выходили. Это огромный опыт, который скажется и на их игре за сборную. Прямо верю в ребят! И отдельно буду болеть за украинца Александра Зинченко. Он мне очень нравится в «Манчестер Сити». Болела за «горожан» в недавнем финале Лиги чемпионов. Нравится этот клуб и его тренер — я без ума от Пепа Гвардиолы. Поэтому буду поддерживать Зинченко», — приводит слова Скопцовой Sport24.

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