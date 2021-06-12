«Примеряю образы для новых программ». Анна Щербакова оригинально поздравила с Днём России

Чемпионка мира, трёхкратная чемпионка России в женском одиночном катании российская фигуристка Анна Щербакова в День России с помощью специального приложения показала, как будет выглядеть в национальных костюмах народов России.

«Примеряю образы для новых программ. Какой вам нравится больше?

А если серьёзно, то… Поздравляю всех с Днём России! Это общий праздник для всех нас! У нас многонациональная страна. Несмотря на то что мы такие разные, мы все граждане одной большой страны. С Днём России!» — написала Щербакова на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Анны Щербаковой в «Инстаграме».

День России ежегодно с 1992 года отмечается 12 июня — в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР.