«Примеряю образы для новых программ». Анна Щербакова оригинально поздравила с Днём России
Поделиться
Чемпионка мира, трёхкратная чемпионка России в женском одиночном катании российская фигуристка Анна Щербакова в День России с помощью специального приложения показала, как будет выглядеть в национальных костюмах народов России.
«Примеряю образы для новых программ. Какой вам нравится больше?
А если серьёзно, то… Поздравляю всех с Днём России! Это общий праздник для всех нас! У нас многонациональная страна. Несмотря на то что мы такие разные, мы все граждане одной большой страны. С Днём России!» — написала Щербакова на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Анны Щербаковой в «Инстаграме».
День России ежегодно с 1992 года отмечается 12 июня — в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 12 июня 2021
-
17:19
-
16:17
-
12:35
-
10:50
- 11 июня 2021
-
20:16
-
20:00
-
16:34
-
15:47
-
15:05
-
12:44
-
11:55
-
11:30
-
10:40
-
10:27
-
09:40
-
08:18
- 10 июня 2021
-
12:00
-
09:53
-
08:51
-
08:25
-
08:19
-
00:18
- 9 июня 2021
-
22:28
-
21:57
-
21:30
-
20:00
-
19:38
-
18:54
-
17:43
-
16:32
-
16:31
-
13:58
-
13:35
-
13:29
-
12:59
Партнерский контент
Рекомендуем вам