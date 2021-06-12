Евгений Плющенко поздравил в «Инстаграме» подписчиков с Днём России

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко поздравил своих подписчиков с Днём России в своём «инстаграме».

«С Днём России! Счастлив, что был спортсменом сборной России и представлял нашу Великую державу на протяжении 17 лет на мировой спортивной арене и на 4 Олимпийских играх и принёс для неё 4 олимпийские медали! Счастлив жить и работать в нашей стране! Всех с праздником! Мира и добра!» — гласит подпись в «инстаграме» Евгения Плющенко.

Пост доступен в «инстаграме» Евгения Плющенко

Евгений Плющенко — двукратный олимпийский чемпион (2006 года в одиночном катании, 2014 года в командных соревнованиях), двукратный серебряный призёр Олимпийских игр (2002 и 2010 годов), трёхкратный чемпион мира (2001, 2003, 2004), семикратный чемпион Европы (2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2010, 2012), четырёхкратный победитель финалов мировой серии Гран-при по фигурному катанию (1999/2000, 2000/2001, 2002/2003, 2004/2005), чемпион мира среди юниоров (1997) и десятикратный чемпион России.