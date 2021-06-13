Нина Мозер — о новом партнёре 37-летней Савченко: американская копия Транькова

Российский тренер Нина Мозер высказалась о новом партнёре 37-летней олимпийской чемпионки Алёны Савченко — американском фигуристе Томми-Джо Наймане. Ранее стало известно, что Савченко приняла решение возобновить карьеру и перейти в сборную США.
«Это Ти Джей. Талантливый парень. Именно к нему уезжала Надя Лабазина. Но карантин поставил точку. Надя вернулась в январе в Россию, и у нее всё хорошо в паре с Алексеем Святченко. А Ти Джей — американская копия Транькова. Слепой остеопат Хорхе Фернандес два года назад сказал, что и строение тела у них похоже. На юниорском «мире» два года назад он выступал с американкой китайского происхождения Сарой Фэн. Он — наполовину англичанин, наполовину швед. Очень артистичный, с тройным акселем. И ещё очень харизматичный», — приводит слова Мозер «РИА Новости».
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