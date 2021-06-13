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Елизавета Нугуманова: сдавать ЕГЭ было сложнее, чем выступать на соревнованиях

Елизавета Нугуманова: сдавать ЕГЭ было сложнее, чем выступать на соревнованиях
Яна Метлёва
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18-летняя российская фигуристка Елизавета Нугуманова поделилась впечатлениями от сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ).

«Пока написала только ЕГЭ по русскому языку. Впереди ещё экзамен по обществознанию. Честно признаюсь: сдавать ЕГЭ было сложнее, чем выступать на соревнованиях. Всё-таки учёбе уделяла меньше времени, чем фигурному катанию. Правда, в последние недели целенаправленно готовилась к экзаменам. Уверена, что оценка будет достойной.

Успеваю ли тренироваться? Экзамен по русскому языку сдала — пора выходить на лёд. К сожалению, без тренеров. Вся наша группа уехала в Кисловодск, куда после второго экзамена поеду и я», — приводит слова Нугумановой «РИА Новости».

Нугуманова — бронзовый призёр Warsaw Cup, серебряный и бронзовый призёр этапов Гран-при среди юниоров, мастер спорта России. Она вместе с Алёной Косторной попала в резервный состав сборной России на олимпийский сезон-2021/2022.

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