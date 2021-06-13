Нугуманова — о Транькове и Ягудине в роли комментаторов: классные ребята!

18-летняя российская фигуристка Елизавета Нугуманова рассказала, почему планирует поступать на специальность «Телевизионная журналистика».

«Мне кажется, что я обладаю качествами, необходимыми для работы в телевизионной журналистике. Прежде всего коммуникабельностью. Очень нравятся программы, которые выкладывает в сеть Эмма Гаджиева. Иногда общаюсь с ней. Она очень крутая! Если не удастся в этом году набрать максимальное количество баллов на ЕГЭ, буду это делать в следующем. Специальность престижная, и нужно набирать около 90 баллов, чтобы стать студенткой», — приводит слова Нугумановой «РИА Новости».

Также Елизавета призналась, что её вдохновляют экс-фигуристы Максим Траньков и Алексей Ягудин в роли комментаторов.

«Это вообще отдельная история. Классные ребята! Отлично разбираются в фигурном катании и всегда интересно о нём рассказывают. И ещё привлекает, что Макс и Лёша очень позитивные», — сказала Нугуманова.

Нугуманова — бронзовый призёр Warsaw Cup, серебряный и бронзовый призёр этапов Гран-при среди юниоров, мастер спорта России. Вместе с Алёной Косторной она попала в резервный состав сборной России на олимпийский сезон-2021/2022.