Евгений Плющенко создал в «Инстаграме» страницу для восьмимесячного сына

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко создал в «Инстаграме» страницу для своего младшего сына – восьмимесячного Арсения. За 20 часов на аккаунт подписались 6 тысяч человек.

«Всем привет! Я — Арсений Плющенко! Сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской. Мне 8,5 месяца! Я блондин с голубыми глазами. Меня называют дома «директором» за любознательность и контроль всех членов семьи!» — написано в первом посте.

Фото можно посмотреть на странице Арсения Плющенко в «Инстаграме».

«Я очень настырный молодой человек! У меня есть друзья — это Фифа и Панчо! Я с ними играю каждый день. Они меня очень любят.

Мне купили первый a-ля велосипед для самых крошечных. Я его гораздо больше люблю чем коляску», — продолжается рассказ в следующих публикациях.

Страница старшего сына Плющенко и Рудковской, Александра, имеет 892 подписчика.