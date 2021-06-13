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Елизавета Туктамышева опубликовала фото со сбора в Куршевеле

Елизавета Туктамышева опубликовала фото со сбора в Куршевеле
Елена Чистова
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Фигуристы группы Алексея Мишина начали тренировочный сбор в Куршевеле (Франция). Фотографиями со сбора поделилась в «сториз» своей страницы в «Инстаграме» чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр первенства планеты 2021 года Елизавета Туктамышева.

«Как прекрасно выбраться в деревню, подальше от бесконечных дел...» — подписала Туктамышева одну из фотографий.

Фото: «Инстаграм» Елизаветы Туктамышевой

«Когда откатала макет с двойными на высоте 1850 м», – прокомментировала фигуристка другой снимок.

Фото: «Инстаграм» Елизаветы Туктамышевой

24-летняя Туктамышева вошла в основной состав сборной России на олимпийский сезон-2021/2022. Кроме неё, основу составили только фигуристки группы Этери Тутберидзе: Анна Щербакова, Александра Трусова, Камила Валиева, Дарья Усачёв и Майя Хромых.

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