Бывший тренер группы Тутберидзе оценил наручные часы мужа Баюл. Оксана ответила

Олимпийская чемпионка 1994 года в женском одиночном катании Оксана Баюл опубликовала фото своего мужа, продюсера Карло Фарины с маленькой дочкой.

«Величайшему мужу и папе. Я тебя люблю», — написала Баюл.

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Оксаны Баюл

На пост Оксаны отреагировал тренер по фигурному катанию Сергей Добрин, ранее работавший в группе Этери Тутберидзе. Он оценил наручные часы Фарины, написав: «Нормальные такие „котлы“». Баюл ответила: «Сергей, ты как всегда».

Оксана родила дочь Софию в 2015 году. Баюл также является чемпионкой мира (1993), двукратным призёром чемпионатов Европы (1993, 1994), двукратной чемпионкой Украины (1993, 1994), заслуженным мастером спорта Украины. Добрин работает с тренером Жанной Громовой.