Бывший тренер группы Тутберидзе оценил наручные часы мужа Баюл. Оксана ответила
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Олимпийская чемпионка 1994 года в женском одиночном катании Оксана Баюл опубликовала фото своего мужа, продюсера Карло Фарины с маленькой дочкой.
«Величайшему мужу и папе. Я тебя люблю», — написала Баюл.
Фото можно посмотреть в «инстаграме» Оксаны Баюл
На пост Оксаны отреагировал тренер по фигурному катанию Сергей Добрин, ранее работавший в группе Этери Тутберидзе. Он оценил наручные часы Фарины, написав: «Нормальные такие „котлы“». Баюл ответила: «Сергей, ты как всегда».
Оксана родила дочь Софию в 2015 году. Баюл также является чемпионкой мира (1993), двукратным призёром чемпионатов Европы (1993, 1994), двукратной чемпионкой Украины (1993, 1994), заслуженным мастером спорта Украины. Добрин работает с тренером Жанной Громовой.
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