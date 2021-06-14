«Куда не заберёшься, чтобы насладиться». Туктамышева показала фото на фоне гор в Куршевеле

Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева опубликовала в «сториз» своего «инстаграма» свежую фотографию. На фото Туктамышева позирует на фоне гор в Куршевеле (Франция), где в настоящее время проводит сбор группа Алексея Мишина.

«Куда только не заберёшься, чтобы насладиться красотой», — подписала она фото.

Фото: https://www.instagram.com/liza_tuktik/?hl=ru

Елизавета Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании. Спустя шесть лет, в 2021 году, Елизавета вновь выступила на чемпионате мира и завоевала серебряную медаль в 24 года. Фигуристка чисто исполнила обе программы, трижды прыгнув коронный тройной аксель. Тренером Туктамышевой является Алексей Мишин.

В состав сборной России на сезон-2021/2022 вошли: Камила Валиева, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачёва, Майя Хромых, Анна Щербакова. В резерв включены Алёна Косторная и Елизавета Нугуманова.