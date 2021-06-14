Татьяна Волосожар объяснила, почему рожала сына не за границей

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар, 27 мая во второй раз ставшая мамой, рассказала, почему решила рожать в России, а не за границей.

«Почему не рожали за границей? Уже несколько раз мне задали этот вопрос. Ну, во-первых, в нынешних условиях это довольно непросто. Да, теоретически, мы могли бы полететь в США, но получить визы сейчас очень сложно.

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Мы рассматривали такой вариант. Но много „но“. У нас Ликуся, у Макса работа, у меня Центр фигурного катания только открылся, плюс подготовка к сборам в Сочи.

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Сейчас в Москве (да и во всех крупных городах наверное) можно найти условия для родов на любой вкус и кошелёк. Я абсолютно довольна клиникой и счастлива, что мы сделали правильный выбор. Потому что нет ничего важнее здоровья. Это то, во что нужно вкладываться. И там я была спокойна и за себя, и за Тео.

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Сейчас многие напишут, что это дорого. Да, согласна, не дёшево, но для многих совершенно нормально взять кредит на новый айфон, или копить на машину покруче. А мне кажется, всё это абсолютно неважно в сравнении со здоровьем вас и вашего малыша. И если уж копить или лезть в кредит, то ради этого», — написала Волосожар в своём «инстаграме».

Супругом спортсменки является фигурист Максим Траньков. 16 февраля 2017 года у Татьяны и Максима родилась дочь Анжелика.



В паре с Траньковым Волосожар стала двукратной олимпийской чемпионкой 2014 года, чемпионкой мира 2013 года, двукратным серебряным призёром чемпионатов мира (2011, 2012), четырёхкратной чемпионкой Европы (2012, 2013, 2014, 2016), трёхкратной чемпионкой России (2011, 2013, 2016).