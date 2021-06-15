Оксана Баюл: у Загитовой и Навки одна корона на двоих

Олимпийская чемпионка 1994 года в женском одиночном катании, бывшая украинская фигуристка Оксана Баюл ответила подписчице, оставившей комментарий под её постом о короне Алины Загитовой. Чемпионка Игр-2018 сфотографировалась в короне для анонса ледового шоу Навки «Руслан и Людмила», в котором будет исполнять главную роль. Однако Баюл раскритиковала олимпийскую чемпионку за то, что та надела не свою вещь. В ответ Алина обещала после шоу отдать корону в целости и сохранности.

«Правильно, Оксана! Алине тоже корону могли сделать, свою собственную. Видать, считают недостойной», — написала подписчица.

Оксана ответила: «А она у них одна на двоих».

Баюл также является чемпионкой мира (1993), двукратным призёром чемпионатов Европы (1993, 1994), двукратной чемпионкой Украины (1993, 1994), заслуженным мастером спорта Украины.