Елизавета Туктамышева: уже не такая бодрая, как в первый день. Помогите

Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева опубликовала в «сториз» своего «инстаграма» новую фотографию. На фото Туктамышева, которая в настоящее время тренируется на сборах в Куршевеле, устало смотрит в камеру.

«Уже не такая бодрая, как в первый день», — подписала она фото, добавив хештег #памагите.

Фото: https://www.instagram.com/stories/liza_tuktik/2596542581099541700/?hl=ru

Елизавета Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании. Спустя шесть лет, в 2021 году, Елизавета вновь выступила на чемпионате мира и завоевала серебряную медаль в 24 года. Фигуристка чисто исполнила обе программы, трижды прыгнув коронный тройной аксель. Тренером Туктамышевой является Алексей Мишин.

В состав сборной России на сезон-2021/2022 вошли: Камила Валиева, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачёва, Майя Хромых, Анна Щербакова. В резерв включены Алёна Косторная и Елизавета Нугуманова.