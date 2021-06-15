Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Евгения Медведева и Александр Энберт выложили видео с совместной тренировки

Евгения Медведева и Александр Энберт выложили видео с совместной тренировки
Григорий Петерсон
Комментарии

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года Евгения Медведева и финалист юниорской серии Гран-при сезона-2008/2009 Александр Энберт провели совместную открытую тренировку.

Спортсмены показали элементы из шоу Ильи Авербуха «Анна Каренина», где Энберт исполняет роль Константина Левина, а Медведева сыграет его жену — Кити Щербацкую.

«Сейчас очень волнительный период. Происходит рождение нового спектакля. Прошло достаточно много времени с нашей последней ледовой работы – спектакля «Ромео и Джульетта». «Анну Каренину» мы планировали показать уже в прошлом году, но по понятным причинам премьера перенеслась. Может быть, это и хорошо, потому что ещё больше всё «отлежалось», ещё больше прожилось внутри», — ранее заявил Илья Авербух в эфире «Русского Радио».

Премьера ледового спектакля пройдёт 9 июля в Сочи.

Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021