Евгения Медведева и Александр Энберт выложили видео с совместной тренировки

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года Евгения Медведева и финалист юниорской серии Гран-при сезона-2008/2009 Александр Энберт провели совместную открытую тренировку.

Спортсмены показали элементы из шоу Ильи Авербуха «Анна Каренина», где Энберт исполняет роль Константина Левина, а Медведева сыграет его жену — Кити Щербацкую.

«Сейчас очень волнительный период. Происходит рождение нового спектакля. Прошло достаточно много времени с нашей последней ледовой работы – спектакля «Ромео и Джульетта». «Анну Каренину» мы планировали показать уже в прошлом году, но по понятным причинам премьера перенеслась. Может быть, это и хорошо, потому что ещё больше всё «отлежалось», ещё больше прожилось внутри», — ранее заявил Илья Авербух в эфире «Русского Радио».

Премьера ледового спектакля пройдёт 9 июля в Сочи.