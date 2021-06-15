Евгения Медведева и Александр Энберт выложили видео с совместной тренировки

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года Евгения Медведева и финалист юниорской серии Гран-при сезона-2008/2009 Александр Энберт провели совместную открытую тренировку.
Спортсмены показали элементы из шоу Ильи Авербуха «Анна Каренина», где Энберт исполняет роль Константина Левина, а Медведева сыграет его жену — Кити Щербацкую.
«Сейчас очень волнительный период. Происходит рождение нового спектакля. Прошло достаточно много времени с нашей последней ледовой работы – спектакля «Ромео и Джульетта». «Анну Каренину» мы планировали показать уже в прошлом году, но по понятным причинам премьера перенеслась. Может быть, это и хорошо, потому что ещё больше всё «отлежалось», ещё больше прожилось внутри», — ранее заявил Илья Авербух в эфире «Русского Радио».
Премьера ледового спектакля пройдёт 9 июля в Сочи.
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